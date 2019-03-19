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MashExpo Siberia 2019: что покажут на выставке металлообработки и сварки

, ИА "Амител"
Здесь ключевые участники отрасли продемонстрируют новые технологии и оборудование для представителей промышленных предприятий

В Новосибирске с 26 по 28 марта 2019 года пройдет  крупнейшая  за Уралом международная выставка металлообработки и сварки MashExpo Siberia 2019. Организатор – "Сибирская Выставочная Компания". 

На выставке MashExpo Siberia 2019 за короткий срок вы ознакомитесь с большим количеством оборудования и увидите его в действии, что позволит выбрать оптимальное решение для ваших производственных задач.

Свое оборудование представят компании из России, Белоруссии, Германии, Китая и Японии.

Станки и оборудование для металлообработки продемонстрируют: "Бодор", "Технограв", "Кнут Индустрия", "Пром-Ойл", "Пумори-инжиниринг инвест", "Сибинтек", "ЛМТ Рус", "Роланд ДГ Рус", "Ямазаки Мазак".

Инструмент для металлообрабатывающего оборудования можно будет найти на стендах:  ГК "АВТОграф", "БамГрупп", "ВСМ", "Пферд Рус", "Искар", "СибИнструмент", "Техно-Тулз", "Пилоус".

Сварочное оборудование и материалы представят: "Автокат-Рус", "ИТС-Сибирь", "Сварог", "Мир Сварки", "СТК Сибирь".

В частности, компания "Пумори-инжиниринг инвест" продемонстрирует токарный станок с ЧПУ российского производства Okuma-Pumori Genos L300-M. Напомним, что "Пумори-инжиниринг инвест" – эксклюзивный дистрибьютор в России ведущего мирового производителя металлообрабатывающего оборудования OKUMA (Япония).

Универсальный фрезерный станок FPK-6 немецкой машиностроительной компании Knuth Werkzeugmaschinen GmbH продемонстрируют на стенде ООО "Кнут Индустрия". Станки FPK-6 отличаются высоким немецким качеством и надежностью, применяются для производства инструментов, изготовления форм, различных приспособлений и применения в учебных мастерских.

Компания "Технограв" представит лазерное оборудование завода Jinan SenFeng Technology Co., одного из мировых лидеров станкостроения. Станок оптоволоконной лазерной резки металла SenFeng SF-3015G выполняет высокоскоростной и высокоточный раскрой листовых материалов. Он обладает высокой точностью позиционирования, имеет уникальный запас прочности устанавливаемых узлов.

Оптоволоконный лазерный маркер SenFeng SF200F привлечет к себе внимание тех, кто интересуется маркировкой автомобильных панелей и деталей, медицинского инструмента, нанесением символов и гравировки на клавиатуры и корпуса различных электронных устройств, а также изготовлением сувенирной продукции, печатей и штампов, ювелирных изделий.

На стенде компании ООО "ЛМТ РУС" пройдет демонстрация координатно-пробивных прессов для обработки листового металла нового поколения EUROMAC S.P.A. EUROMAC – это непревзойденная универсальность, гибкость обработки и расширенный спектр процессов: пробивка, высечка, формовка, нарезание резьбы, гравировка, маркировка, отбортовка, прокатка ребер жесткости, резка, вырезание отверстий, формирование жалюзийной решетки и карманов с разными углами и прочие технологические операции.

Кроме того, на стенде будет представлен гибочный пресс PHSY 30x1250 со стойкой ЧПУ CYBELEC CybTouch 12 от компании VIMERCATI. Листогибочные прессы VIMERCATI сочетают в себе целый ряд преимуществ: самый большой спектр по обработке деталей в своем классе, максимальная точность, высокая динамика осей, точные углы уже с первой детали, интуитивное программирование и управление станком.

AO "ГРС Урал" – совместное предприятие фирмы TOS VARNSDORF a.s. (Чехия) и фирмы ООО "КР Пром" (Россия), покажет в работе высокоточные горизонтальные расточно-фрезерные станки с ЧПУ и обрабатывающие центры 18 модификаций. Все они включены в Перечень промышленной продукции, произведенной в Российской Федерации.

Компания КЕВ Automation KG предложит реализацию проектных решений по автоматизации технологических процессов и оборудования любой степени сложности. В 2019 году КЕВ Automation KG запускает новое направление – изготовление и ремонт высокоскоростных мотор-шпинделей. На этом стенде у всех посетителей выставки будет отличная возможность обсудить вопросы поставок и услуг по ремонту импортных аналогов.

Ждем вас на MashExpo Siberia 2019.

Место проведения:
г. Новосибирск,
МВК "Новосибирск Экспоцентр",
ул. Станционная, 104,
Тел. +7 (383) 304-83-88, 304-83-68
www.mashexpo-siberia.ru

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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