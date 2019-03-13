Закрытие еще одной ледовой переправы состоялось 13 марта в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МЧС России.
Речь идет о переправе на направлении село Вяткино – село Клепиково. "Сотрудники ГИМС провели освидетельствование ледовой переправы, произвели замеры толщины льда. По результатам проверки спасатели установили, что передвижение по ней стало небезопасным. Специалисты установили запрещающие знаки", – добавляют в экстренном ведомстве.
Таким образом, по состоянию на 13 марта в Алтайском крае действуют четыре ледовых переправы:
- река Обь – Каменский район (Островная – Камень-на-Оби, грузоподъемность 20 тонн);
- река Обь – Калманский район (районный центр Калманка – правый берег реки Обь, 10 тонн);
- река Обь – Шелаболихинский район (районный центр Шелаболиха – населенный пункт Иня, 2,5 тонны);
- река Катунь – Советский район (населенный пункт Шульгинка – населенный пункт Амурский, 5 тонн).
Комментарии