Закрытие еще одной ледовой переправы состоялось 13 марта в Алтайском крае, сообщили в региональном главке МЧС России.

Речь идет о переправе на направлении село Вяткино – село Клепиково. "Сотрудники ГИМС провели освидетельствование ледовой переправы, произвели замеры толщины льда. По результатам проверки спасатели установили, что передвижение по ней стало небезопасным. Специалисты установили запрещающие знаки", – добавляют в экстренном ведомстве.

Таким образом, по состоянию на 13 марта в Алтайском крае действуют четыре ледовых переправы: