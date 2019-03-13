Молодой барнаулец, руководитель молодежного отделения ЛДПР в Алтайском крае Захар Торычев провел одиночный пикет в центре краевой столицы против нового закона об изоляции российского сегмента. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Свою акцию он провел в центре Барнаула, в районе Нулевого километра, во вторник, 12 марта. В этот день по всему миру отмечается день против цензуры в интернете. Захар Торычев вышел с лозунгом: "Власти боятся, но выхода нет – рот не заткнуть нам, свернув Интернет!".

"Совсем недавно Госдума приняла в первом чтении законопроект об изоляции российского сегмента интернета. Авторы нововведения пояснили, что таким образом получится обезопасить страну от внезапного отключения интернета со стороны Запада и предотвратить кибератаки. То есть в очередной раз власть побоялась свободы слова, мнений народа и прикрыла свою трусость "благими" намерениями. ЛДПР выступила против нового законопроекта. Мы считаем, что из-за страха власти потерять свои позиции не должно ущемляться информационное пространство. ЛДПР не будет сложа руки наблюдать за ситуацией и станет добиваться отмены абсурдного законопроекта!" – рассказал Торычев.