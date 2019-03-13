Депутат назвал смешным законопроект США о принадлежности Крыма

Крымский депутат Иван Шонус отреагировал на предложение США, запрещающее признать полуостров российским, призвав не смешить мир такими инициативами, сообщает РИА "Новости".

Палата представителей конгресса США приняла пакет антироссийских законопроектов 12 марта. В частности, парламентарии одобрили документ, запрещающий администрации Соединенных Штатов признавать "де-юре или де-факто" российский суверенитет над Крымским полуостровом. Проект закона поддержали 427 членов палаты, и только один человек проголосовал против.

По словам Шонуса, крымчане не раз доказывали свое право жить на территории РФ: "Крымчане это подтвердили и на референдуме, и во время блэкаута, когда отказались идти на уступки Киеву взамен на электричество, и на выборах в Госдуму, и на выборах президента России".

Он добавил, что с 2014 года в республике не проходили никакие протесты. Шонус подчеркнул, что Крым вошел в состав РФ конституционным путем, который не противоречит международному праву и уставу ООН.

"Крым — это территория мира и безопасности, поэтому не представляет опасность ни кому, тем паче США, поэтому не надо смешить мир", — заключил депутат. По его мнению, вопрос о принадлежности Крыма раз и навсегда закрыт.