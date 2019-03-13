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Столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса показало NASA

, ИА "Амител"
В NASA напомнили, что такая же судьба ждет и Млечный путь

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, на котором запечатлено столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса.

Фотография сделана телескопом "Хаббл", которому удалось запечатлеть объект NGC 6052. От Земли он удален на расстояние в 230 световых лет.

NGC 6052 обнаружил в 1784 году английский астроном Уильям Гершель. Сначала объект классифицировали как единую галактику неправильной формы. В дальнейшем ученые установили, что речь идет о двух столкнувшихся галактиках.

В NASA напомнили, что такая же судьба ждет и Млечный путь, которой предстоит столкновение с соседней Андромедой, однако случится это примерно через четыре миллиарда лет.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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