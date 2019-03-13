Столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса показало NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало снимок, на котором запечатлено столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса.
Фотография сделана телескопом "Хаббл", которому удалось запечатлеть объект NGC 6052. От Земли он удален на расстояние в 230 миллионов световых лет.
NGC 6052 обнаружил в 1784 году английский астроном Уильям Гершель. Сначала объект классифицировали как единую галактику неправильной формы. В дальнейшем ученые установили, что речь идет о двух столкнувшихся галактиках.
В NASA напомнили, что такая же судьба ждет и Млечный путь, которой предстоит столкновение с соседней Андромедой, однако случится это примерно через четыре миллиарда лет.
Комментарии
поживем увидим
АААААААААААА
Срочно звоните Брюсу Уиллису!
"230 световых лет" явно ошибка, так как другие галактики удалены от нашей на сотни тысяч и миллионы световых лет