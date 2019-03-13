Барнаульская школа № 121 была эвакуирована днем в среду, 13 марта, из-за угрозы гранатой. Устройство, которое оказалось муляжом, принес на урок ученик седьмого класса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"На пятом уроке в седьмом классе один из учеников достал из сумки гранату. Учитель сопроводила ученика к завучу. В целях безопасности детей было принято решение об эвакуации. Учащиеся распущены по домам. В настоящее время в школе работают сотрудники полиции. По итогам их работы будет принято решение о возобновлении учебного процесса", — сообщила председатель комитета по образованию города Наталья Полосина.

В полиции сообщили, что граната оказалась муляжом, угрозы взрыва нет. Школа продолжила работу в штатном режиме, вторая смена учится.

Напомним, что месяц назад по городам России прокатилась волна сообщений о минировании социальных учреждений. В том числе и в школах Барнаула, Новоалтайска и Бийска. Все сообщения оказались фейком.