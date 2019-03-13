Максима Галкина назвали заказчиком теракта на концерте Киркорова

Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, заявил, что заказ поступил от известного юмориста Максима Галкина, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.

По словам Казуева, в 2017 году во время поездки в Москву к нему подошел Галкин и предложил 2 млн рублей за убийство Киркорова. Казуев отметил, что артист хотел устранить певца из-за ревности к своей супруге Пугачевой, которая ранее была замужем за Киркоровым. Отмечается, что мужчина согласился, после чего получил аванс – 1 млн рублей, а также мобильный телефон и сим-карту.

Казуев призвал допросить Галкина, Киркорова и Пугачеву, однако следствие решило, что цель показаний – "необоснованно затянуть ход расследования по делу". Ходатайство отклонили. При этом адвокат отметил, что намерен добиться проверки этой версии.

По версии следствия, Казуев вместе с Габибулой Халдузовым, Самиром Ибрагимовым и Шамилем Магомедовым весной 2017 года приняли решение вступить в террористическую организацию. Все они, кроме Магомедова, разрабатывали сценарий теракта на концерте. Осуществить задуманное помешали полицейские, охранявшие территорию зала, где выступал Киркоров. Вся четверка была задержана и с тех пор находится под арестом, отрицая выдвинутые обвинения.