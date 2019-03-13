Новый главный врач назначен в Диагностическом центре Алтайского края — им стала Оксана Лексенкова. Которая строила медицинскую карьеру в Красноярске.

Как сообщили в краевом Минздраве, к своим обязанностям в новом качестве она приступила с 13 марта.

Оксана Валерьевна Лексенкова в 1996 году окончила Красноярскую государственную медицинскую академию, а затем — клиническую ординатуру на базе НИИ медицинских проблем Севера по направлению "педиатрия". В 2010 году она также получила диплом "экономиста-менеджера" Новосибирского государственного медицинского университета.

Работала врачом УЗИ в НИИ медицинских проблем Севера, в Краевой клинической больнице в Красноярске. С 2006 года была заведующей отделением лучевой и функциональной диагностики медицинского центра "РУСАЛ", с 2010 года — заместителем главного врача по консультативно-диагностической работе в Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии в Красноярском крае, а также являлась главным внештатным специалистом по ультразвуковой диагностике Министерства здравоохранения Красноярского края.

Напомним также, что накануне стало известно, что один из прежних руководителей Диагностического центра Алтайского края Владимир Лещенко, возглавлявший данное учреждение с 2002 года до 2016 года, стал заместителем министра здравоохранения региона.