Почти 70% россиян назвали себя "жаворонками"

Две трети граждан РФ (68%) являются "жаворонками" и встают в будние дни в интервале от шести до семи часов утра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".

18% сограждан встают в будние дни от восьми до девяти часов утра. Еще раньше (3:00-5:00) пробуждаются 12% респондентов. Вставать после 10:00 позволяют себе 3% россиян.

По данным опроса, 59% сограждан в будние дни ложатся спать до 23 часов, и почти треть опрошенных (30%) прекращают бодрствовать только после полуночи, в интервале от нуля до двух часов ночи.

Социологи пришли к выводу, что мужчины, респонденты старше 55 лет, вдовствующие и проживающие без несовершеннолетних детей, в течение рабочей недели высыпаются чаще, чем женщины, молодые респонденты до 39 лет, активные интернет-пользователи, разведенные и холостые, а также респонденты, с которыми живут несовершеннолетние дети.

Опрос проведен среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше, в 136 населенных пунктах и 52 субъектах РФ.