Резкое потепление, которое началось в Алтайском крае в среду, 13 марта, к выходным сменится похолоданием, сообщили порталу Amic.ru в региональном Гидрометцентре.

Как сообщила порталу Amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению Алтайского ЦГМС Людмила Сырых, на этой неделе пик тепла придется на 14 и 15 марта, когда местами в регионе температура воздуха достигнет +14 градусов.

В эти дни ожидается активное снеготаяние.

Но устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха в крае не произойдет.

Дело в том, что уже в ночь на субботу, 16 марта, с прохождением двойной системы холодных фронтов произойдет заток холода.

В итоге в выходные температура понизится до слабоотрицательных значений даже в дневные часы.