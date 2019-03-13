Суд в Ульяновске арестовал двух депутатов областного Заксобрания Виталия Кузина и Дениса Гурьянова, требовавших встречи с прокурором в неприемный день и проигнорировавших требования полицейских, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя суда.

Парламентарии от КПРФ хотели потребовать провести проверку в детских садах и школах города в связи с массовым заболеванием эхинококкозом ульяновских суворовцев. Сегодня они помещены под стражу на семь суток.

По словам собеседника агентства, вечером 25 января депутаты пришли в прокуратуру для встречи с главой ведомства. Однако прокурор региона не принимал граждан в этот день. Охранник попросил депутатов покинуть здание и, когда они проигнорировали это требование, нажал тревожную кнопку. На место прибыли полиция и Росгвардия.

Сотрудник Росгвардии потребовал от парламентариев покинуть здание, однако те отказались это сделать. Позже на место приехал полицейский, который повторил требование покинуть здание, однако его проигнорировали снова.

По данным депутата Госдумы от региона Алексея Куринного, арестованные парламентарии "хотели встретиться с дежурным прокурором для передачи ему срочной информации о нарушениях закона должностными лицами администрации города Димитровграда и требования начать срочную проверку пищеблоков школ и детских садов города Ульяновска в связи с массовым заболеванием эхинококкозом воспитанников Ульяновского суворовского училища".

Старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима сообщил журналистам, что "если бы указанные лица действительно хотели привлечь внимание органов прокуратуры к тем вопросам, они в последующие полтора месяца пришли бы на прием в рабочее время или хотя бы направили соответствующие обращения". Однако, как он отметил, ничего этого названными депутатами сделано не было.