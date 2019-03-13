Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов населения

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что методика расчета реальных доходов россиян может измениться, пишут "Ведомости".

Орешкин сообщил, что Росстат рассмотрит идею изменения методики расчета реальных доходов россиян. Обсуждение этого вопроса, по словам Орешкина, будет максимально публичным.

Отмечается, что динамика доходов россиян в статистических данных расходится как с реальными зарплатами, так и с оборотом розничной торговли, которые увеличиваются последние два года.

Судя по всему, претензии высказывают к тому, что Росстат показывает на бумаге слишком маленькие доходы у населения страны.

Ранее первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подверг критике расчеты Росстата по реальным доходам населения и призвал усовершенствовать методику. Орешкин в ответ назвал методику Росстата универсальной и основанной на международных принципах, отмечает газета.