Фото в тексте: Александра Черданцева / Amic.ru. Фотолента: Антон Федотов / altairegion22.ru

65 лет назад в Алтайском крае началось освоение целины. В честь этого события в среду, 13 марта, в краевом театре драмы прошло торжественное собрание. Целинников поздравляли и награждали.

"Край сегодня кормит не только себя и страну. Сегодня мы поставляем продукцию сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в 60 стран мира. Вкладываем деньги в модернизацию производства. За последние пять лет почти 50 миллиардов рублей вложено в техническое и технологическое перевооружение сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности", – сказал губернатор региона Виктор Томенко.

Директор Департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России Роман Некрасов подчеркнул, что освоение целины стало для Алтая началом формирования новой успешной аграрной политики.

Напомним, освоение целинных и залежных земель по всему Советскому Союзу началось в 1954 году. За семь последующих лет в СССР было поднято 42 миллиона гектаров целины, из них более 16 млн в России. Алтайская пашня приросла почти на 3 млн га. В регионе появилось 155 крупных совхозов и колхозов, более тысячи сельских школ и детсадов, больниц, клубов, домов культуры, библиотек, 49 крупнейших хлебоприемных предприятий и элеваторов. Освоение целины привело не только к развитию растениеводства и животноводства, но развитию села, сферы науки и образования.

Как это было перед началом торжественного мероприятия, журналистам рассказали трое целинников.

Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Илья Александрович Максименко из Ключевского района участвовал в этом глобальном процессе с самого начала. Будучи еще 18-летним парнем работал на засеве пшеницы.

"В тот первый год весна была дождливая. Мы засевали поле, постоянно останавливая работу и укрываясь от дождя. Но получился очень хороший урожай. Только собрали первое зерно и меня забрали в армию. Но как отслужил, сразу вернулся и до пенсии отработал как целинник", – рассказал он.

Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

Иван Константинович Нетбайло тоже местный. Он рос и учился в Завьялово, затем уехал работать на рубцовский тракторный завод, тот самый "Алттрак". Но сельскому парню в городе жить не понравилось, вместе с друзьями он вернулся в село, отучился на механика-комбайнера и стал работать на Завьяловской машинно-тракторной станции.

"Во время уборки нас прикрепили к комбайнерам, я был штурвальным. Как только первое зерно посыпалось в бункер, мой комбайнер Михаил Васильевич набрал пригоршню, меня обсыпал и сказал: Ваня, с почином тебя! Потом он заболел, и меня 18-летнего назначили комбайнером", – вспомнил Иван Нетбайло.

Он рассказал также, что тогда в район приезжали молодые ребята из Белгородской, Курской, Тульской, Московской областей.

"Кто-то семьи тут завел, так и остался. А кто-то не выдерживал, уехал", – добавил он.

Фото: Александра Черданцева / Amic.ru

А вот Вера Тихоновна Лагуткина приехала на освоение целины в 1954 году из подмосковного Раменского в 17 лет.

"Это надо было видеть наши физиономии, как мы были рады, что вырастили такой урожай. Колосья пшеницы колыхались как море, красота неописуемая. Работали с утра и до вечера, дотемна. Но и плясать успевали, бегали на танцы, в сарай, клуба тогда не было, оттаптывали пыль до потолка", – рассказала Вера Лагуткина.

Ветеранам агропромышленного комплекса вручили государственные и краевые награды.