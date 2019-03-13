Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭКО-Комплекс" объяснил, откуда в квитанциях барнаульцев взялись две строки за вывоз мусора. Эта тема вновь стала актуальной после недавнего релиза партии "Единая Россия" о том, что в 30 регионах страны выявлены двойные начисления за ТКО. Попал в этот список и Барнаул.

"В квитанции за декабрь у жителей Барнаула действительно было две строки, которые касались отходов. Услуга "Вывоз и утилизация ТБО" оказывалась жителям до 14 декабря. Только за эти 14 дней начислялась плата по тарифу мусоровывозящей компании. Региональный оператор приступил к своим обязанностям с 15 декабря. Именно с этого момента началась коммунальная услуга "Обращение с твердыми коммунальными отходами". Ее оплата шла уже по единому тарифу. В Барнауле в декабре 2018 года он составлял 66,82 рубля с человека. Начисления были произведены за оставшиеся 17 дней", – прокомментировали в "ЭКО-Комплексе".

В рамках мониторинга единороссов в проекте "Чистая страна" на двойные начисления как раз за декабрь пожаловались жители дома на ул. Сухэ-Батора, 18.

В компании добавили также, что строка "Вывоз и утилизация ТБО" включается и в январские, и в февральские квитанции.

"В ней отражается задолженность либо переплата каждого гражданина, сформированная по состоянию на 14 декабря 2018 года. Она будет сохраняться до полного погашения задолженности либо возмещения переплаты", – пояснил генеральный директор "ЭКО-Комплекса" Виктор Карл.

Но при этом управляющие компании и ТСЖ обязаны уменьшить плату по строке "Содержание жилого помещения" на сумму, которую жители вносили за услугу "Вывоз и утилизация ТБО".

В компании заверили, что не имеют отношения к проблеме двойных начислений. Обязанность пресекать такие факты относится к компетенции Государственной жилищной инспекции.