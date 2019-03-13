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Барнаульский регоператор пояснил, откуда взялись двойные платежи за вывоз мусора

, ИА "Амител"
На две "мусорные" строчки в квитанциях пожаловались местные жители
Мусорная тема не перестает беспокоить местных жителей / Фото: Amic.ru

Мусорная тема не перестает беспокоить местных жителей / Фото: Amic.ru

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами "ЭКО-Комплекс" объяснил, откуда в квитанциях барнаульцев взялись две строки за вывоз мусора. Эта тема вновь стала актуальной после недавнего релиза партии "Единая Россия" о том, что в 30 регионах страны выявлены двойные начисления за ТКО. Попал в этот список и Барнаул.

"В квитанции за декабрь у жителей Барнаула действительно было две строки, которые касались отходов. Услуга "Вывоз и утилизация ТБО" оказывалась жителям до 14 декабря. Только за эти 14 дней начислялась плата по тарифу мусоровывозящей компании. Региональный оператор приступил к своим обязанностям с 15 декабря. Именно с этого момента началась коммунальная услуга "Обращение с твердыми коммунальными отходами". Ее оплата шла уже по единому тарифу. В Барнауле в декабре 2018 года он составлял 66,82 рубля с человека. Начисления были произведены за оставшиеся 17 дней", – прокомментировали в "ЭКО-Комплексе".

В рамках мониторинга единороссов в проекте "Чистая страна" на двойные начисления как раз за декабрь пожаловались жители дома на ул. Сухэ-Батора, 18.

В компании добавили также, что строка "Вывоз и утилизация ТБО" включается и в январские, и в февральские квитанции.

"В ней отражается задолженность либо переплата каждого гражданина, сформированная по состоянию на 14 декабря 2018 года. Она будет сохраняться до полного погашения задолженности либо возмещения переплаты", – пояснил генеральный директор "ЭКО-Комплекса" Виктор Карл.

Но при этом управляющие компании и ТСЖ обязаны уменьшить плату по строке "Содержание жилого помещения" на сумму, которую жители вносили за услугу "Вывоз и утилизация ТБО".

В компании заверили, что не имеют отношения к проблеме двойных начислений. Обязанность пресекать такие факты относится к компетенции Государственной жилищной инспекции.

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Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

13.03.2019 15:57
- гость -

В рамках мониторинга единороссов на двойные начисления как раз за декабрь пожаловались жители дома на ул. Сухэ-Батора, 18.

ну че за народ - ну позвони бухгалтеру он все расскажет-разжует, так нет к Едросам бегом
.
Но при этом управляющие компании и ТСЖ обязаны уменьшить плату по строке "Содержание жилого помещения" на сумму, которую жители вносили за услугу "Вывоз и утилизация ТБО".
.
с какого перепугу? Деньги по строке мусорка а перерасчет за счет УК?
кажется весеннее обострении в разгаре

0  0
13.03.2019 16:08
- гость -

13.03.2019 15:57
- гость -
у бухгалтеров больше работы нет, ага, как вам бестолочам все разжевывать.

0  0
13.03.2019 16:12
- гость -

хм. дело в том что я и есть бухгалтер и именно этого дома, а в день бывает по сто звонков и более на 1 участок а их тут 4... и каждому все рассказывается, вот узнаю кто с 18 дома к едросам пошел пусть даже на порог не появляются

0  0
13.03.2019 16:13
- гость -

а еще бывает, сидишь полчаса рассказываешь, встают: ну я в прокуратуру пойду схожу еще
накой ляд ты тогда сюда приперся? времени много? проездной бесплатно?

0  0
13.03.2019 16:15
Гостю

Вывоз и утилизация ТБО входит с состав “Содержание жилого помещения”. Поэтому управляющие компании должны и уменьшить плату по ней.

0  0
13.03.2019 16:20
- гость -

Вывоз и утилизация ТБО входит с состав “Содержание жилого помещения”
с какого перепугу?
вот насмешили.. а еще многие думают что и уборка туда входит. ан нет

0  0
13.03.2019 16:22
- гость -

может входить в ТСжилья но таких домов в барнауле штук 5

0  0
13.03.2019 16:24
- гость -

Правила содержания общего имущества Ст.154 ЖК РФ:

В структуре платы собственника помещения МКД выделены 2 составляющие:

плата за коммунальные услуги (ч.4 этой статьи содержит полный перечень коммунальный услуг; перечень является закрытым, сбор и вывоз твердых бытовых отходов в их числе не значится).

0  0
13.03.2019 16:32
- гость -

Вообщем получается хотели как лучше а получилось как всегда! Пока вижу в этом только законный сбор денег! При чём под эту лавочку умудрились и цены поднять! По закону есть отходы которые ТКО и не ТКО! За ТКО за негативное воздействие платит сам полигон, за не ТКО платит собственник этих отходов! Поднятие цены планировалось только на отходы ТКО, так как в тариф включили плату за негативное воздействие, всё правильно, но цены полигон поднял для всех отходов! По факту в актах старается как можно больше показывать те отходы которые являются не ТКО, тем самым уйти от уплаты налога!

0  0
13.03.2019 16:34
- гость -

кручу-верчу запутать хочу
вот почему именно с середины месяца? а что бы никто ниче не понял
ну подняли бы с 1 числа и все
а зачем еще переименовывать строку? и спускать ее в квитанции в ту часть где банк берет % -вознаграждение банка?
короче одни вопросы

0  0
13.03.2019 17:16
- гость -

Вывоз и утилизация ТБО входит с состав “Содержание жилого помещения”
с какого перепугу?
вот насмешили.. а еще многие думают что и уборка туда входит. ан нет

Так возьмите квитанцию и посмотрите, открытие сделаете, узнаете за что платите

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