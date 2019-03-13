Авиакомпания "Уральские авиалинии" не откажется от покупки 14 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 несмотря на крушение лайнера в Эфиопии 10 марта, передает ТАСС.

"Планы как были, так и остаются в силе", – рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Компания и Boeing заключили договор на поставку 14 новых Boeing 737 MAX 8, авиакомпания их будет эксплуатировать на условиях операционной аренды. Первые самолеты поступят заказчику в октябре 2019 года.

Первая авиакатастрофа с участием нового Boeing 737 MAX 8 произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. Лайнер выполнял рейс Джакарта – Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли. Вторая катастрофа случилась 10 марта, когда Boeing 737 MAX 8 рухнул сразу после взлета недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

После второй катастрофы власти нескольких европейских государств временно закрыли воздушные пространства своих стран для самолетов Boeing 737 MAX 8. Евросоюз приостановил полеты данной модели до выяснения причин авиакатастрофы, также эксплуатацию временно запретили Китай, Индонезия, Эфиопия и другие страны. Авиакомпания S7 Airlines со среды, 13 марта, приостанавливает полеты на лайнерах Boeing 737 MAX.