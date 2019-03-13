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"Уральские авиалинии" после крушения Boeing 737 MAX приобретут 14 этих лайнеров

, ИА "Амител"
"Планы как были, так и остаются в силе", – рассказали в пресс-службе авиаперевозчика
Ранее произошло второе крушение нового лайнера Boeing 737 MAX 8 / Фото: crimea-tourcenter.com

Ранее произошло второе крушение нового лайнера Boeing 737 MAX 8 / Фото: crimea-tourcenter.com

Авиакомпания "Уральские авиалинии" не откажется от покупки 14 авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 несмотря на крушение лайнера в Эфиопии 10 марта, передает ТАСС.

"Планы как были, так и остаются в силе", – рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Компания и Boeing заключили договор на поставку 14 новых Boeing 737 MAX 8, авиакомпания их будет эксплуатировать на условиях операционной аренды. Первые самолеты поступят заказчику в октябре 2019 года.

Первая авиакатастрофа с участием нового Boeing 737 MAX 8 произошла 29 октября 2018 года в Индонезии. Лайнер выполнял рейс Джакарта – Панкалпинанг. На борту находились 189 человек, все они погибли. Вторая катастрофа случилась 10 марта, когда Boeing 737 MAX 8 рухнул сразу после взлета недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Погибли 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

После второй катастрофы власти нескольких европейских государств временно закрыли воздушные пространства своих стран для самолетов Boeing 737 MAX 8. Евросоюз приостановил полеты данной модели до выяснения причин авиакатастрофы, также эксплуатацию временно запретили Китай, Индонезия, Эфиопия и другие страны. Авиакомпания S7 Airlines со среды, 13 марта, приостанавливает полеты на лайнерах Boeing 737 MAX.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

13.03.2019 18:25
- гость -

Вот вам и развитие национальной гражданской авиации. Саботаж какой то

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13.03.2019 18:29
- гость -

Для авиакомпании "Уральские авиалинии" честь и договор превыше всего.Самолёт приобрести,это знаете ли не ишака купить.Ну ничего что похожие аппараты рухнули пару раз."Уральские пельмени"пошутят- и снова в полёт.

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13.03.2019 19:12
гость

А ведь давно уже известно , что они срываются в неуправляемое пике .
Свои ИЛы -96 угробили в угоду западу , а они были очень хорошими машинками , доводилось на них летать .

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