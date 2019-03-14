Если вы являетесь поклонником Mitsubishi*, то у нас есть ряд отличных новостей. Только в марте 2019 года Автоцентр АНТ – официальный дилер Mitsubishi Motors* – предлагает воспользоваться бонусом до 510 000 тысяч рублей на покупку нового Mitsubishi при сдаче своего автомобиля в Trade-In*.

Мы уже придумали все – вам осталось только выбрать. Автомобили по специальным ценам – в наличии с ПТС, модели – от кроссоверов до внедорожников, удобные кредитные программы, регистрация в ГИБДД в день покупки автомобиля, а также приятные бонусы и подарки.

В марте новый Mitsubishi стал еще доступнее для семейного бюджета. Флагман модельного ряда Mitsubishi, рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport* c классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin* и линейкой мощных и надежных двигателей, в наличии с выгодой до 510 000 руб. и доступной кредитной ставкой от 0%.**

Также в Автоцентре АНТ представлен обновленный Mitsubishi Outlander* – бестселлер модельного ряда Mitsubishi – по специальной цене и выгодой по Trade-in.

Выберите свой новый автомобиль с невероятной выгодой из линейки Mitsubishi. Яркий и динамичный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross*, знаменитый пикап Mitsubishi L200*, легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero* или городской кроссовер Mitsubishi ASХ* – выбор за вами!

Станьте владельцем Mitsubishi сегодня и испытайте его в действии! Бронируйте свой автомобиль здесь или по телефону +7(3852) 29-00-29.

Ждем вас в Автоцентре АНТ по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251 д.

Автоцентр АНТ – официальный дилер MITSUBISHI MOTORS

г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д

т. 29-00-29

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** Рекламируемая маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке по кредиту, действует при первоначальном взносе от 70% от цены приобретаемого автомобиля (а/м). Разница между маркетинговой ставкой 0% и ставкой 7,9% в кредитном договоре компенсируется соразмерным снижением цены на а/м. Предложение действует при оформлении полиса КАСКО на полную стоимость кредита, приобретении услуги страхования жизни и здоровья в любых страховых компаниях из перечня, размещенного сайте mcbankrus.ru (Сайт).

Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Outlander: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. / 99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 24 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 7,9%; ставка действует при приобретении услуги страхования жизни и здоровья и при страховании по рискам "ущерб" и "угон а/м" (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте mcbankrus.ru. Без услуги "Защита платежей" и без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 7%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.03.2019 по 31.03.2019, носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8 800 770-05-70.

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