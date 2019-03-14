Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Старинную усадьбу, расположенную на перекрестке улицы Партизанской и проспекта Социалистического снесут ради нового здания прокуратуры.

Усадьба купца П.М. Михайлова построена в начале ХХ века и, по словам барнаульского историка Данила Дегтярева, представляет историческую и архитектурную ценность. Однако статуса объекта культурного наследия не имеет.

Как ранее писал Amic.ru, новое здание будет Г-образной формы. В нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе предусмотрено еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном. Помимо усадьбы на территории будет снесен также бывший корпус онкологической больницы.