Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru
Старинную усадьбу, расположенную на перекрестке улицы Партизанской и проспекта Социалистического снесут ради нового здания прокуратуры.
Усадьба купца П.М. Михайлова построена в начале ХХ века и, по словам барнаульского историка Данила Дегтярева, представляет историческую и архитектурную ценность. Однако статуса объекта культурного наследия не имеет.
Как ранее писал Amic.ru, новое здание будет Г-образной формы. В нем предусмотрено 8 этажей и подземная парковка. Со стороны улицы и во дворе предусмотрено еще несколько открытых автостоянок, а также собственная беседка с газоном. Помимо усадьбы на территории будет снесен также бывший корпус онкологической больницы.
Комментарии
Представляла бы ценность была бы под охраной, а так, очередная развалюха в центре
14.03.2019 07:41
69
именно! дом как дом.
Давно пора эти развалюхи снести. А если уж такая ценность, то отреставрировать. Только не понятно чего там ценного-то. Да и вообще в том районе гнилых развалюх полно. Рассадник крыс и прочей заразы... Центр города блин.