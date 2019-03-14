Здание бывшей школы №4 в микрорайоне Раздолье г. Новоалтайска, за которое боролись родители, выставили на продажу. Об этом Amic.ru сообщила местная жительница Мария Бердова. Женщина возглавила инициативную группу, которая просит восстановить здание школы, закрытой в результате оптимизации.

Объявление было размещено на одном из сайтов 6 марта. За 3 млн рублей покупателям предлагают помещение свободного назначения площадью 1080 кв. метров и земельный участок площадью 6290 кв. метров. В качестве преимущества продавец указывает тот факт, что объект находится на территории опережающего развития (в экономической зоне с льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами – прим. ред.).

Напомним, школа №4 в микрорайоне Раздолье г. Новоалтайска была закрыта в 2015 году в связи с низкой наполняемостью классов. Детей перевели в другие учебные заведения города, а здание постепенно пришло в упадок. В 2019 году родители попросили администрацию города восстановить школу микрорайона и рассказали о том, что их дети рискуют жизнью по пути на учебу, пролезая под стоящими на железнодорожных путях вагонами. Эта информация вызвала широкий общественный резонанс, СУ СКР по Алтайскому краю инициировало доследственную проверку. 3 марта жители микрорайона озвучили свои проблемы на городском митинге.

"По нашему микрорайону выступали я и Ольга Кондратьева, – рассказала Amic.ru Мария Бердова. – На этот год в бюджете нас нет. Дорогу ремонтировать не будут, газа не будет, "про школу забудьте". Автобуса до сих пор нет школьного, скоро начнется паводок и мост, по которому ходят дети, затопит".

Ранее администрация г. Новоалтайска в ответе на запрос Amic.ru сообщала, что в заброшенном здании планируют открыть пекарню, а жители поселка могут рассчитывать лишь на сохранение пришкольной спортивной площадки.