Жителя Горно-Алтайска подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции — 36-летний мужчина ударил правоохранителя головой.

Преступление было совершено 7 февраля в районе улицы Кучияк. "Подозреваемый нанес удар головой по голове инспектору патрульно-постовой службы отдела МВД России по Горно-Алтайску, который находился при исполнении своих служебных обязанностей. Страж порядка пытался доставить подозреваемого в отдел полиции, поскольку мужчина находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и в его действиях усматривались признаки административного правонарушения", — сообщили в республиканском управлении Следственного комитета.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.