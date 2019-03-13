Деятельность международного канала незаконной миграции пресекли сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю – организатором преступной группы оказался житель Барнаула.

Как сообщили в УФСБ по региону, в период с 2013 по 2017 год на территории Краснодарского края, Республики Адыгея, Алтайского края и Московского региона действовала преступная группа, состоящая из граждан России и Республики Казахстан. Во главе нее стоял барнаулец.

Преступная группа специализировалась на незаконной легализации граждан КНР на территории Российской Федерации. Для этого организатор незаконного канала миграции вступил в сговор еще с одним жителем Барнаула.

В итоге злоумышленниками были зарегистрированы фиктивные фирмы, от лица которых было организовано документальное оформление въезда граждан Китая в различные регионы страны и последующее их пребывание под видом высококвалифицированных специалистов. В действительности же иностранцы являлись разнорабочими.

"В результате преступной деятельности группы на территории Алтайского края и других субъектов Российской Федерации незаконно легализовались более 300 граждан КНР. Полученный доход от противоправной деятельности исчислялся в размере десятков миллионов рублей, заработанных исключительно на организации незаконной миграции граждан КНР в Российскую Федерацию", – констатируют в ФСБ.

В итоге суд приговорил организатора преступной группы к трем годам условного срока, а его подельника – к 2,5 годам.