Эдуард Лимонов предложил осваивать Сибирь с помощью заключенных

Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов в своей авторской колонке, опубликованной на сайте телеканала РЕН ТВ, предложил ввести в Уголовный кодекс понятие "криминальные поселения" и отправлять заключенных осваивать Сибирь.

Лимонов, рассуждая о дальнейшей судьбе экс-замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга, арестованного по обвинению в крупном мошенничестве, заявил, что сидя в "темном мешке" он будет "для себя и Родины бесполезным", в то время как в "Сибири этакие ушлые и вульгарные, как он, могли бы приносить пользу".

"Криминальные поселения ввести в Уголовный кодекс, вот что я предлагаю, завести там в незаселенных или плохо заселенных местах, в Приморье, Амурской области на Дальнем Востоке – Русскую Австралию", – написал Лимонов.

По его мнению, в УК РФ следует ввести статью "На поселение на Дальний Восток" и "сразу, не теряя времени, из зала суда прямо мчать на ж/д станцию осужденных горрингов".

"А по прибытии там их селить, какой-нибудь завалящий мотоцикл "Минск", скажем, в зубы, и давай, живи стеной между нами и китайцами. Строй, воздвигай, загораживай. Вот и Дальний Восток, и Приамурье заселим", – подчеркнул Лимонов.

8 марта Руслана Горринга задержали в аэропорту Внуково, он купил три билета и по одному из них пытался улететь в Сочи. По версии следствия, далее он намеревался скрыться в Абхазии. На следующий день его арестовали на два месяца по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.