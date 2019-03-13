Правительство обсудит снижение НДС на фрукты и ягоды до 10%

Вице-премьер Алексей Гордеев, отвечая на вопросы сенаторов в рамках правительственного часа, заявил, что правительство РФ обсуждает вопрос о снижении ставки НДС на фрукты и ягоды с 20% до 10%, сообщает "Интерфакс".

"Сейчас идет дискуссия в рамках правительства с финансовым блоком. Но я надеюсь, может быть, даже уверен, что председатель правительства примет окончательное решение. Считаю это правильным, поскольку это витаминная продукция, которую потребляют и дети", – сказал он.

Гордеев напомнил, что впервые предложение о снижении НДС на плоды и ягоды до 10% прозвучало в ноябре прошлого года на совещании в Ставропольском крае с участием президента и председателя правительства.

"На мой взгляд, тогда уже было принято однозначное решение, чтобы в отношении этой продукции сделать НДС 10%. И прежде всего – в отношении яблок, с учетом того, что у нас это производство активно развивается", – подчеркнул Гордеев, уточнив, что в настоящее время Россия на 60% обеспечена яблоками собственного производства.