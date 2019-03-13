Житель Новоалтайска предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности своей престарелой супруге, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По данным следствия, в конце прошлого года в своем доме 56-летний мужчина ударил 71-летнюю супругу, отчего она ударилась головой о спинку дивана.

Спустя несколько дней женщина впала в кому и скончалась в больнице от закрытой черепно-мозговой травмы.

Мужчина вину признал полностью, подчеркивая, что не имел умысла на причинение смерти супруге, поскольку они более 30 лет прожили в согласии и он воспитал ее пятерых детей.