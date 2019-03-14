С 14 по 29 марта 2019 года стать обладателем Toyota можно на весьма привлекательных и выгодных условиях. При покупке Toyota C-HR, RAV4, Fortuner и Land Cruiser 200 действует специальное предложение.

Toyota C-HR. Выгода при покупке в Trade-in составляет 100 тысяч рублей.

Уникальный динамичный дизайн и стильный интерьер подчеркнут вашу индивидуальность. Инновационное оснащение соответствует прогрессивному облику автомобиля, а отличная управляемость в сочетании с турбированным двигателем и полным приводом обеспечивают стремительное движение в ритме города.

Toyota RAV4. Выгода при покупке в Trade-in до 250 000 рублей.

Стильный кроссовер Toyota RAV4 готов к приключениям в любое время года. Его высокий уровень оснащения – климат-контроль, мультимедийная система, новейшие технологии безопасности Toyota, просторный салон и вместительный багажник обеспечат вам свободу и гибкость в выборе направлений – поездки по улицам города или выходные за его пределами.

Toyota Fortuner. Выгода при покупке в Trade-in составляет 100 тысяч рублей.

В решительном образе внедорожника Toyota Fortuner воплощены идеалы мужества и надежности. Атлетичная форма, яркая светодиодная оптика, прочная рама – всем своим видом он подчеркивает несгибаемый характер настоящего внедорожника. Ни горные потоки, ни болотные топи не остановят Toyota Fortuner на пути к цели.

Toyota Land Cruiser 200. Выгода при покупке в Trade-in до 350 000 рублей.

Достигнув вершин роскоши, легендарный внедорожник остался верен своим традициям. Колоссальный арсенал внедорожных технологий и классическая рамная конструкция кузова наделяют Toyota Land Cruiser 200 по-настоящему безграничными возможностями и несгибаемым характером.

Сделайте владение вашим автомобилем еще более комфортным:

Постгарантийный контракт. Выгода 15% при покупке постгарантийного контракта вместе с новым автомобилем. Вы обезопасите себя от непредсказуемых затрат на возможный ремонт на четвертом и пятом годах эксплуатации вашего автомобиля.

Пакетное ТО. Выгодный контракт на несколько очередных ТО. Благодаря работе квалифицированных специалистов официального сервиса Toyota вы облегчаете себе процесс обслуживания автомобиля и получаете уверенность в его надежности и безопасности.

Помощь на дороге. Уникальный для российского рынка набор сервисов, который вы получаете при покупке нового автомобилей Toyota, обеспечивающий вам премиальный уровень безопасности и комфорта в случае непредвиденной ситуации на дороге.

Пакет аксессуаров. Специальная выгода 10% на пакет оригинальных аксессуаров Protect для защиты вашего нового автомобиля.

Тойота Центр АЕМ

г. Барнаул, ул. Попова, 165

Телефон: 8 (3852) 23-23-23

www.toyota-aem.ru