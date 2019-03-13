Художественный совет Новосибирска согласовал проект установки памятника Иосифу Сталину на территории обкома КПРФ в Октябрьском районе, передает "Интерфакс-Сибирь".

За проект установки проголосовали 11 членов худсовета, против – трое. Воздержался – один.

Председатель худсовета Александр Ложкин отметил, что размещение памятника на данной площадке является компромиссом для сторонников и противников установки монумента.

Также, по словам Ложкина, профильные департаменты мэрии Новосибирска сделали вывод, что проект не противоречит действующим правилам благоустройства и застройки и не препятствует движению транспорта.

Общая высота памятника Сталину составляет три метра. На площадке у монумента планируется установить прожекторное освещение и круглосуточное видеонаблюдение.

Памятник предполагается открыть к 9 мая 2019 года.