Министр культуры Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной проблемам киноотрасли, заявил, что годовой ущерб от пиратства достигает 40-70 млрд рублей, сообщает "Интерфакс".

"Ряд поправок в нормативные акты помогут более эффективно развиваться индустрии, упростят бюрократические процедуры. В частности, речь идет про борьбу с пиратством. Совокупный ущерб отрасли от пиратства сейчас составляет от 40 до 70 млрд рублей в год", — сказал Мединский.

Согласно данным презентации, число запросов пиратского контента в поисковых системах составляет 10 млрд в год.

В презентации отмечается, что ведомство предлагает ввести перечень информации, которую владелец сайта размещает о себе (ФИО, наименование, адрес и место нахождения, адрес электронной почты), сократить сроки принятия судебного решения по нарушителям, обязать поисковые системы удалять ссылки на пиратские сайты по требованию правообладателя.

Кроме того, предполагается позволить правообладателю обращаться с заявлением об удалении незаконного контента к провайдеру.