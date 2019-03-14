Фото: avito.ru

Двухкомнатную квартиру внушительной площадью 110 квадратных метров продают в центре Барнаула за 8,5 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в элитной кирпичной 16-этажке на улице Молодежной. Рядом находятся зона отдыха, фонтаны, бульвар, площадь Советов, уютный сквер.

Дом расположен на закрытой круглосуточной охраняемой территории с парковкой и системой видеонаблюдения.

Полы в квартире выполнены из паркетной доски. Имеется сигнализация, а входная дверь – бронирована.