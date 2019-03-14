Четверг, 14 Март, 09:10

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,59
€ 74,02
Обь
-17см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

У талантливых детей на Алтае нет средств для развития

, ИА "Амител"
Гении не падают с неба, они должны иметь возможность развиваться

Максим, Саша, Ксюша, Настя, Алена… У них есть многое, чтобы стать чемпионами, – талант и желание совершенствоваться. Но нет средств, чтобы развить свои способности. Потому что они растут в бедных семьях. Это значит, что их способности так и останутся нераскрытыми. Но фонд "Облака" взялся подарить им шанс.

Благотворительная организация собирает средства на оплату занятий в секциях и кружках для шести замечательных детей в рамках программы "Поддержи чемпиона!". Хотя бы на один месяц.

Максим и Саша

Они всегда вместе, хотя очень разные по характеру. Максим – спокойный и покладистый. Сашка – заводила, непослушный и взбалмошный. 

 


Сейчас ребята занимаются в школьных кружках: Саша – художественной гимнастикой, Максим  ходит на шахматы. Но мечтают мальчишки о другом – заниматься карате. Чтобы научиться защищаться и никому не давать в обиду свою маму.

Уже два года Максим и Сашка просятся у мамы на занятия. С тех пор, как однажды увидели в школе объявление. Но мама не в состоянии оплачивать дополнительные спортивные секции. 

Надя – одинокая мама в декретном отпуске. Она убежала от бывшего мужа, который ее избивал. Живет на детские пособия и небольшие алименты в съемной квартире с четырьмя ребятишками. Мы можем помочь мальчикам осуществить их мечту! 

Стоимость занятий на месяц – 1 500 рублей за каждого.

Поддержать мальчишек можно по реквизитам фонда с сообщением "Чемпионам Максиму и Саше".

Ксюша, Алена и Настя

Семья девчонок точно знает, что финансовые трудности могут не позволить развить талант ребенка.

 

Ксюша семь лет занималась бесплатно танцами в школьном кружке и ездила на выступления. Но когда начали сдавать деньги на костюмы и проезд, перестала – семье это просто не под силу. 

Учится Ксюша хорошо, в школе хвалят. По характеру она – активист, участвует во всех конкурсах. И для нее так важно вернуться к тому, что любит. 

Маленькой Алене в августе прошлого года поставили диагноз задержка психического развития. Это замечательная девочка, солнечная и радостная. Несмотря на свой диагноз, Алена любит танцевать, петь, рисовать и мечтает пойти на кружок.

Можно подумать, что маленькая Настя – настоящая тихоня, но дома очень шумная. И никто бы не подумал, кроме домашних, что она очень хочет ходить в танцевальную студию.

Мама так хочет, чтобы у ее дочек было все. Целых 13 лет Ольга одна боролась за счастье своих детей. Но в тот момент, когда семья оказалась в критическом состоянии, женщину подвело здоровье. Позвоночник не выдержал тяжелой физической работы, и Ольга практически лишена возможности обеспечивать маленьких дочек. Помощи им ждать неоткуда. 

Стоимость занятий на месяц для Ксюши – 2 500 рублей. Для Алены и Насти – 1 500 рублей за каждую.

Поддержать малышей можно по реквизитам фонда с сообщением "девочкам-чемпионам".

Максим

Есть дети, которые борются не за медали и призовые места. Они не покоряют спортивных вершин или мир творчества. Но каждый день они состязаются с жизнью за главную награду – здоровье. И им так же, как и талантливым детям, нужна поддержка.

Максим родился раньше положенного срока, таких детей в медицине называют "недоношенными". Обидное и странное выражение, словно ярлык, преследует детей до 3-4 лет, пока их не снимут с учета невролога. Но у него так не случилось. Только в один год обнаружили задержку физического развития, и врачи предположили ДЦП. Чуть позже страшный диагноз подтвердился. У Максима выраженная диплегия. 



Из-за ранних родов часть головного мозга страдала длительное время из-за гипоксии и не развилась в достаточной мере, чтобы двигательный аппарат ребенка полностью сложился и смог дать полноценную жизнь телу Максима. Он остался прикованным к маме на всю жизнь. 

Мама Максима Елена решила кардинально изменить жизнь сына и не дать ему стать одним из инвалидов, которые остаются на домашнем обучении, заключенные в домашней жизни, как в тюрьме. 

Самое удивительное, что она перевела Максима на реальное обучение в настоящей школе. Он учится с физически развитыми детьми. Однако, по словам Елены, ей пришлось пройти все круги ада, чтобы доказать, что ее ребенок может учиться с обычными детьми. Она прочитала, что обучение в обычной школе быстрее развивает ребенка с ДЦП, и он может адаптироваться к жизни.

Максиму безумно нравится его школа, и у него очень много друзей в классе. 

"На перемене они просят у меня разрешения забрать Максима с собой на его специальном передвижном стуле на колесах и покатать его по коридорам, они его просто обожают", – рассказывает со слезами на глазах Елена. 

Сейчас самая главная задача, которая стоит перед одинокой мамой Еленой, – укрепить спину и ноги сына, чтобы Максим смог к пятому классу самостоятельно передвигаться с помощью костылей. Сейчас Елена сидит в школе все занятия, чтобы на перемене отнести сына в столовую или в туалет, а также в другие классные кабинеты. Ее мечта – устроиться на работу, чтобы дать сыну все, о чем он мечтает. 

Максим проходит лечение в реабилитационном центре, но для полного успеха необходимы занятия в бассейне, которые Елена оплатить не может.

Максим может стать чемпионом в своей маленькой жизни. И мы можем исполнить его мечту, дать ему возможность быть максимально самостоятельным.

Стоимость занятий на месяц – 7 500 рублей.

Поддержать ребенка можно по реквизитам фонда с сообщением "Максиму чемпиону".

Поддержи чемпиона!

Программа "Поддержи чемпиона!" – это возможность для ребятишек из малоимущих и многодетных семей получить возможность бесплатно заниматься в музыкальных, творческих и спортивных секциях и приобрести все необходимое для этих занятий. 

Это совместный проект фонда "Облака" и предпринимателя и попечителя фонда Евгения Шафороста, который реализуется уже второй год подряд.

В прошлом году 10 ребятишек из малоимущих и многодетных семей получили возможность бесплатно заниматься любимым творческим и спортивным делом. В этом году проект станет еще масштабнее – в список включили 32 ребенка. Кто-то раньше занимался, но теперь у семьи нет возможности оплачивать тренировки, а кто-то никогда не посещал внешкольные занятия. Помимо талантливых ребятишек, в программу входят дети-инвалиды из малоимущих семей, которым положены занятия по показаниям врача: например, бассейн, ЛФК – но семьи не могут их оплатить.

Этот проект очень важен, ведь с его помощью дети, которые живут в бедных семьях, но от природы наделены невероятным талантом, обретают шанс изменить свою жизнь. 

Фонд "Облака" приглашает всех неравнодушных принять участие в проекте "Поддержи чемпиона!", чтобы невероятно талантливые дети получили возможность построить для себя совершенно другую счастливую жизнь. 

Чтобы помочь конкретному ребенку, нужно сделать пожертвование с СМС "чемпиону имя ребенка". Также поддержать программу в целом можно, отправив СМС "поддерживаю чемпиона".

Реквизиты для пожертвования: 
– на сайте поддержичемпиона.рф;
– пожертвование на сайте www.fondoblaka.com/pozhertvovat
– через Сбербанк-онлайн по карте №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда); 
– по номеру телефона, привязанного к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.; 
– СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "Облака 300" (сумма после пробела может быть от 50 рублей);
– для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, существует расчетный счет в "Альфа-Банке": р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774. 

Фото детей публикуются с согласия родителей для оказания материальной помощи.

Благотворительный фонд "Облака"
г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)
Телефон: (3852) 590-180
Официальный сайт   
#фондоблака #помогаемдетям #барнаул

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

14.03.2019 08:39
гостья

Я понимаю сбор,чтобы выжить и прокормить..А тут..Прежде чем рожать,думать нужно,как вы собираетесь их прокормить..Это медвежья услуга собирать на танцы всем миром...

0  0
14.03.2019 08:42
- гость -

+++
некоторым жрать нечего, они на танцы собирают. совсем обнаглели

0  0
14.03.2019 08:53
- гость -

врубил телек и танцуй себе

0  0
14.03.2019 09:01
гость

очень странный фонд а амик ему так упорно помогает

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
09:03
"Билайн" значительно расширил сеть LTE в Барнауле и Алтайском крае 0
08:53
Запрет на заем: кого из россиян ограничат в получении кредитов 0
08:45
Forbes назвал самых богатых российских женихов 1
08:38
Начал работу сайт национального проекта "Цифровая экономика" 0
08:26
Белый снег с черными блохами выпал в Сызрани 1
08:15
У талантливых детей на Алтае нет средств для развития 4
08:04
Гендиректор БГЭС отвечает на вопросы барнаульцев
Барнаульцы могут задать вопросы руководителю БГЭС по любой тематике, которая касается деятельности компании
08:02
Выгода до 510 000 рублей: обмен вашего авто на новый Mitsubishi в Автоцентре АНТ 2
07:50
Выгодный момент для покупки Polo 0
07:34
Как теперь туристам уведомлять спасателей о маршрутах в горах 0
07:19
Загадочный гений: семь интересных фактов об Эйнштейне ко дню его рождения 8
07:03
"Двушку" в 110 "квадратов" с бронированной дверью продают в Барнауле за 8,5 млн 6
06:48
Здание школы, за которое боролись жители Новоалтайска, выставили на продажу 1
06:32
"Селфи" девушек середины прошлого века 2
06:17
Потепление до +13 и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 14 марта 0
06:01
Минус еще одно: в центре Барнаула снесут усадьбу начала ХХ века 7
05:55
Российские фильмы в 2018 году собрали более $40 млн в международном прокате 1
04:55
Российский горнолыжник погиб во французских Альпах 0
03:25
Изгнание бесов из покупателя в Реутове попало на видео 2
02:16
Загрязнение воздуха назвали главной причиной сердечных болезней 0
01:25
Российские ученые создали препарат, который лечит людей с травмами спины 0
00:14
Британские ученые предупредили об опасности долгой жизни 1
23:58
Горринга поместили в камеру для бывших сотрудников правоохранительных органов 1
23:49
Число тяжких преступлений, совершенных детьми, выросло в России 0
23:01
Очевидцы: дети подожгли диван в квартире многоэтажного дома в Барнауле 0
22:57
Рост акцизов на сигареты может принести в бюджет РФ более 500 млрд рублей 1
22:36
Рособрнадзор: ЕГЭ исключает коррупционные схемы при поступлении в вузы 2
22:16
Барецкий и Руки-Базуки провели пресс-конференцию по фильму "Брат-3" 9
21:54
Чайка поручил проверить данные о двойной плате за вывоз мусора 0
21:44
Четверть православных россиян соблюдает посты с периодичностью 0
21:16
"Единая Россия" исключила депутата после фразы об алкашах с пенсией 8 тысяч 0
20:58
ФСБ подала в суд на "Новую газету" из-за статьи о пытках 2
20:46
Матвиенко: разворот самолета Примакова положил начало независимой политике РФ 0
20:29
Депутаты выступили против проверки сделки по выводу "РусАла" из-под санкций 2
19:52
Сибирские ученые выяснили, что предки коров были хищниками 0
19:22
Мединский оценил убытки российского кино из-за пиратства в 40-70 млрд рублей 8
19:08
Коротко о главном: весенние расстройства, причуды погоды и граната в школе
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 марта
18:54
Правительство обсудит снижение НДС на фрукты и ягоды до 10% 0
18:29
Эдуард Лимонов предложил осваивать Сибирь с помощью заключенных 10
18:02
"Уральские авиалинии" после крушения Boeing 737 MAX приобретут 14 этих лайнеров 5
17:49
Художественный совет Новосибирска согласовал установку памятника Сталину 1
17:31
Путин пожертвовал деньги на икону для главного храма Вооруженных сил РФ 4
17:22
Житель Алтая ответит за смерть престарелой жены после удара о спинку дивана 0
17:14
Законопроект, обязывающий раскрыть доходы Путина, принял Конгресс США 16
17:01
Галкин прокомментировал "свою причастность" к теракту на концерте Киркорова 2
16:57
Барнаулец организовал канал незаконной миграции для сотен граждан Китая 3
16:38
Барнаулец идет под суд за надругательство над детьми из малоимущих семей 1
16:28
Житель Горно-Алтайска боднул полицейского и стал фигурантом уголовного дела 0
16:13
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов населения 1
16:02
Двух ульяновских депутатов арестовали за попытку попасть на прием к прокурору 5

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.