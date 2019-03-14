Максим, Саша, Ксюша, Настя, Алена… У них есть многое, чтобы стать чемпионами, – талант и желание совершенствоваться. Но нет средств, чтобы развить свои способности. Потому что они растут в бедных семьях. Это значит, что их способности так и останутся нераскрытыми. Но фонд "Облака" взялся подарить им шанс.

Благотворительная организация собирает средства на оплату занятий в секциях и кружках для шести замечательных детей в рамках программы "Поддержи чемпиона!". Хотя бы на один месяц.

Максим и Саша

Они всегда вместе, хотя очень разные по характеру. Максим – спокойный и покладистый. Сашка – заводила, непослушный и взбалмошный.



Сейчас ребята занимаются в школьных кружках: Саша – художественной гимнастикой, Максим ходит на шахматы. Но мечтают мальчишки о другом – заниматься карате. Чтобы научиться защищаться и никому не давать в обиду свою маму.

Уже два года Максим и Сашка просятся у мамы на занятия. С тех пор, как однажды увидели в школе объявление. Но мама не в состоянии оплачивать дополнительные спортивные секции.

Надя – одинокая мама в декретном отпуске. Она убежала от бывшего мужа, который ее избивал. Живет на детские пособия и небольшие алименты в съемной квартире с четырьмя ребятишками. Мы можем помочь мальчикам осуществить их мечту!

Стоимость занятий на месяц – 1 500 рублей за каждого.

Поддержать мальчишек можно по реквизитам фонда с сообщением "Чемпионам Максиму и Саше" .

Ксюша, Алена и Настя

Семья девчонок точно знает, что финансовые трудности могут не позволить развить талант ребенка.

Ксюша семь лет занималась бесплатно танцами в школьном кружке и ездила на выступления. Но когда начали сдавать деньги на костюмы и проезд, перестала – семье это просто не под силу.

Учится Ксюша хорошо, в школе хвалят. По характеру она – активист, участвует во всех конкурсах. И для нее так важно вернуться к тому, что любит.

Маленькой Алене в августе прошлого года поставили диагноз задержка психического развития. Это замечательная девочка, солнечная и радостная. Несмотря на свой диагноз, Алена любит танцевать, петь, рисовать и мечтает пойти на кружок.

Можно подумать, что маленькая Настя – настоящая тихоня, но дома очень шумная. И никто бы не подумал, кроме домашних, что она очень хочет ходить в танцевальную студию.

Мама так хочет, чтобы у ее дочек было все. Целых 13 лет Ольга одна боролась за счастье своих детей. Но в тот момент, когда семья оказалась в критическом состоянии, женщину подвело здоровье. Позвоночник не выдержал тяжелой физической работы, и Ольга практически лишена возможности обеспечивать маленьких дочек. Помощи им ждать неоткуда.

Стоимость занятий на месяц для Ксюши – 2 500 рублей. Для Алены и Насти – 1 500 рублей за каждую.

Поддержать малышей можно по реквизитам фонда с сообщением "девочкам-чемпионам" .

Максим

Есть дети, которые борются не за медали и призовые места. Они не покоряют спортивных вершин или мир творчества. Но каждый день они состязаются с жизнью за главную награду – здоровье. И им так же, как и талантливым детям, нужна поддержка.

Максим родился раньше положенного срока, таких детей в медицине называют "недоношенными". Обидное и странное выражение, словно ярлык, преследует детей до 3-4 лет, пока их не снимут с учета невролога. Но у него так не случилось. Только в один год обнаружили задержку физического развития, и врачи предположили ДЦП. Чуть позже страшный диагноз подтвердился. У Максима выраженная диплегия.





Из-за ранних родов часть головного мозга страдала длительное время из-за гипоксии и не развилась в достаточной мере, чтобы двигательный аппарат ребенка полностью сложился и смог дать полноценную жизнь телу Максима. Он остался прикованным к маме на всю жизнь.

Мама Максима Елена решила кардинально изменить жизнь сына и не дать ему стать одним из инвалидов, которые остаются на домашнем обучении, заключенные в домашней жизни, как в тюрьме.

Самое удивительное, что она перевела Максима на реальное обучение в настоящей школе. Он учится с физически развитыми детьми. Однако, по словам Елены, ей пришлось пройти все круги ада, чтобы доказать, что ее ребенок может учиться с обычными детьми. Она прочитала, что обучение в обычной школе быстрее развивает ребенка с ДЦП, и он может адаптироваться к жизни.

Максиму безумно нравится его школа, и у него очень много друзей в классе.



"На перемене они просят у меня разрешения забрать Максима с собой на его специальном передвижном стуле на колесах и покатать его по коридорам, они его просто обожают", – рассказывает со слезами на глазах Елена.

Сейчас самая главная задача, которая стоит перед одинокой мамой Еленой, – укрепить спину и ноги сына, чтобы Максим смог к пятому классу самостоятельно передвигаться с помощью костылей. Сейчас Елена сидит в школе все занятия, чтобы на перемене отнести сына в столовую или в туалет, а также в другие классные кабинеты. Ее мечта – устроиться на работу, чтобы дать сыну все, о чем он мечтает.

Максим проходит лечение в реабилитационном центре, но для полного успеха необходимы занятия в бассейне, которые Елена оплатить не может.

Максим может стать чемпионом в своей маленькой жизни. И мы можем исполнить его мечту, дать ему возможность быть максимально самостоятельным.

Стоимость занятий на месяц – 7 500 рублей.

Поддержать ребенка можно по реквизитам фонда с сообщением "Максиму чемпиону" .

Поддержи чемпиона!

Программа "Поддержи чемпиона!" – это возможность для ребятишек из малоимущих и многодетных семей получить возможность бесплатно заниматься в музыкальных, творческих и спортивных секциях и приобрести все необходимое для этих занятий.

Это совместный проект фонда "Облака" и предпринимателя и попечителя фонда Евгения Шафороста, который реализуется уже второй год подряд.

В прошлом году 10 ребятишек из малоимущих и многодетных семей получили возможность бесплатно заниматься любимым творческим и спортивным делом. В этом году проект станет еще масштабнее – в список включили 32 ребенка. Кто-то раньше занимался, но теперь у семьи нет возможности оплачивать тренировки, а кто-то никогда не посещал внешкольные занятия. Помимо талантливых ребятишек, в программу входят дети-инвалиды из малоимущих семей, которым положены занятия по показаниям врача: например, бассейн, ЛФК – но семьи не могут их оплатить.

Этот проект очень важен, ведь с его помощью дети, которые живут в бедных семьях, но от природы наделены невероятным талантом, обретают шанс изменить свою жизнь.

Фонд "Облака" приглашает всех неравнодушных принять участие в проекте "Поддержи чемпиона!", чтобы невероятно талантливые дети получили возможность построить для себя совершенно другую счастливую жизнь.

Чтобы помочь конкретному ребенку, нужно сделать пожертвование с СМС "чемпиону имя ребенка". Также поддержать программу в целом можно, отправив СМС "поддерживаю чемпиона".

Реквизиты для пожертвования:

– на сайте поддержичемпиона.рф;

– пожертвование на сайте www.fondoblaka.com/pozhertvovat;

– через Сбербанк-онлайн по карте №5469 0200 1268 3240, зарегистрирована на Джамилю Алибулатовну С. (директор фонда);

– по номеру телефона, привязанного к вашей карте Сбербанка: +79609612442, Семененко Д.А.;

– СМС на короткий номер 3434 с кодовым словом "Облака 300" (сумма после пробела может быть от 50 рублей);

– для юридических лиц и также для физических лиц, которые хотят работать только с юридическим счетом, существует расчетный счет в "Альфа-Банке": р/с No 40703810123100000035 в ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА- БАНК", к/с: 30101810600000000774 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ, БИК 045004774.

Фото детей публикуются с согласия родителей для оказания материальной помощи.

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Официальный сайт

#фондоблака #помогаемдетям #барнаул