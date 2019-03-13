Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россию бездоказательно обвиняют в агрессии, потому что страна имеет свою независимую политику, выступает категорически против вмешательства в суверенные дела государств, пишет "Парламентская газета".

Совфед в среду, 13 марта, выступил с заявлением, в котором призвал иностранные парламенты осудить агрессию НАТО против Югославии в марте 1999 года. Матвиенко заметила, что с Россией тогда никто на Западе не считался.

"Сегодня внутри нашей страны до сих пор раздаются голоса – может быть, мы сможем "идти в фарватере" Запада, сможем подружиться с США… Но с нами никто не считался и в 1999 году. Сколько прилагалось усилий, чтобы убедить США не допустить бомбардировок Югославии, в центре Европы?" – подчеркнула Матвиенко.

Она напомнила, что знаменитый разворот самолета премьер-министра Евгения Примакова в 1999 году над Атлантикой "положил начало независимой политике России".

"Мы поняли, что только укрепление обороноспособности страны может стать основой развития и процветания нашей страны. И сегодня все фейки направлены только на то, чтобы сдержать развитие России. Наши доводы не слушают – мы, по версии Запада, должны быть послушными сателлитами, "идти в фарватере" и не иметь своей точки зрения. Россию бездоказательно обвиняют в агрессии, потому что страна имеет свою независимую политику и выступает категорически против вмешательства в суверенные дела государств, за соблюдение международного права", – заявила Матвиенко.