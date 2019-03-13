ФСБ подала в суд на "Новую газету" из-за статьи о пытках

Басманный суд Москвы принял к рассмотрению иск о защите чести и достоинства ФСБ России к "Новой газете" из-за публикации несоответствующих действительности материалов, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

"Досудебная подготовка по иску назначена на 21 марта", – сообщила Царева.

Она уточнила, что претензии ФСБ связаны с публикацией нескольких материалов о якобы имевших место пытках задержанного после взрыва жилого дома в Магнитогорске в конце 2018 года. Как пояснили в "Новой газете", речь идет о двух публикациях от 25 и 29 января.

В иске ФСБ просит суд признать распространенные "Новой газетой" сведения недостоверными, обязать издание опровергнуть их и удалить оспариваемые статьи. Царева добавила, что финансовых требований о компенсации морального вреда истцом не заявлено.

31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа полностью обрушился подъезд 10-этажного жилого дома, погибли 39 человек. В конце января в СМИ появились сообщения о том, что в Магнитогорске был задержан гражданин Киргизии Хуснидин Зайнабидинов, которого якобы проверяли на причастность к обрушению дома и при этом, по его собственным словам, пытали. Позже в МВД заявили, что задержание не имело никакого отношения к расследованию взрыва.