Депутата Волгоградской областной думы Гасана Набиева, назвавшего малоимущих пенсионеров "тунеядцами и алкашами", исключили из "Единой России", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу реготделения партии.

Как отмечается, за исключение Набиева члены ЕР проголосовали единогласно.

На прошлой неделе появилось видео, на котором Набиев во время обсуждения проекта федерального закона о социальных доплатах неработающим пенсионерам, чей доход ниже прожиточного минимума, заявил, что у тех, кто работал, нормальная пенсия – 20-25 тысяч. А восемь тысяч рублей, по его мнению, получают "тунеядцы и алкаши". Он также предложил установить доплату к пенсии не более 1000 или даже 500 рублей.

После этого высказывания секретарь Волгоградского реготделения ЕР Сергей Горняков от имени партии принес извинения за слова чиновника. 12 марта комиссия по этике ЕР рекомендовала исключить Набиева из партии.