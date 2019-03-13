Четверть православных россиян соблюдает посты с периодичностью

Каждый четвертый россиянин православного вероисповедания соблюдает посты в той или иной степени, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Великий пост – самый длительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений, начался у православных верующих 11 марта и продлится почти 50 дней – до 28 апреля. Во время поста под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т.п., под частичный – растительное масло и рыба. Несмотря на строгие ограничения, многие верующие допускают для себя определенные послабления в гастрономическом плане.

"Каждый четвертый респондент (25%), придерживающийся православных религиозных взглядов, соблюдает посты с той или иной периодичностью: в том числе 14% держат только Великий пост, 9% соблюдают большинство постов, но не все, а 2% строго соблюдают все посты", – говорится в материалах опроса. Около 75% респондентов не соблюдают православные посты.

По данным опроса, с 2015 года культура соблюдения поста значительно выросла. Так, 54% опрошенных отказываются от употребления алкоголя в эти дни, тогда как в 2015 году подобных ограничений придерживались лишь 20%. От употребления жирной пищи в эти дни готовы воздержаться 52% респондентов, от мяса – 47%. Отказаться от курения во время поста намерены 32% опрошенных, от нецензурных выражений – 39%, от дурных мыслей – 38%.

По итогам соцопроса, самым распространенным обычаем у россиян является окраска яиц на Пасху (60%), с 2015 года этот показатель вырос на 17%.