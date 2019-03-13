Чайка поручил проверить данные о двойной плате за вывоз мусора

Генпрокурор России Юрий Чайка поручил проверить информацию о взимании двойной платы с граждан за вывоз твердых коммунальных отходов, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Александра Куренного.

"В связи с размещением в сети Интернет информации о незаконном взимании с граждан платежей за вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) генеральный прокурор РФ Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов Российской Федерации незамедлительно, с привлечением уполномоченных контролирующих органов и представителей общественных экспертных сообществ, организовать проверки соблюдения требований законодательства в указанной сфере", – сообщил Куренной.

По его словам, в ходе проверок "будет уделено внимание вопросам законности и обоснованности двойного взимания платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, и региональными операторами".

По результатам проверок, заверил Куренной, "будут приняты исчерпывающие меры реагирования по пресечению и устранению нарушений закона". Он не исключил, что "при наличии оснований будет инициироваться перерасчет размера платы за содержание жилых помещений, необоснованно включающей в себя плату за обращение с ТКО".

Ранее сообщалось, что в Генпрокуратуру направили для проверки данные о том, что в 30 регионах местные жители столкнулись с двойной оплатой за вывоз мусора. Подобная ситуация сложилась после того, как с 1 января плату за эту услугу стали прописывать в отдельном платежном документе.