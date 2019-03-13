Барецкий и Руки-Базуки провели пресс-конференцию по фильму "Брат-3"

Шоумен Стас Барецкий и Кирилл Терешин, более известный как Руки-Базуки, провели пресс-конференцию, в ходе которой рассказали все подробности съемок фильма "Брат-3". Мероприятие прошло на площадке "Национальной службы новостей", прямую трансляцию вел Life.

Барецкий на вопрос о негативной реакции среди общественности на заявление о съемке фильма ответил следующим образом: "Общественность меня не интересует. Мне плевать глубоко на общественность".

Он также рассказал, что изначально планировалось снять три фильма: "Фильм выйдет. Вплоть до порносайтов. У нас будут в этом фильме порносцены". По его словам, будет две версии — легкая и пошлая.