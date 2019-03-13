Число тяжких преступлений, совершенных детьми, выросло в России

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что, несмотря на общее снижение числа преступлений, совершенных детьми, доля тяжких преступлений среди них растет, сообщает "Интерфакс".

"На фоне общего снижения преступности несовершеннолетних, к сожалению, отмечается рост числа преступлений в группе 14-15 лет. Это называется омоложением преступности. А еще более чем на 5% увеличилось число тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними", — сказала Кузнецова на "круглом столе" в Общественной палате, посвященном детской тематике.

Она пояснила, что данные получены по линии МВД и Верховного суда, приведена статистика за 2018 год по сравнению с предыдущим годом.

По словам уполномоченного, каждый пятый ребенок, совершивший преступление, ранее уже попадал в сферу внимания органов правопорядка.

Кроме того, как заметила Кузнецова, отмечается тенденция, что четверть малолетних преступников не училась и не работала, не была ничем увлечена на момент совершения противоправного действия.