Бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг, обвиняемый в мошенничестве на 5 млн рублей, содержится в камере СИЗО, предназначенной для бывших сотрудников правоохранительных органов, передает ТАСС со ссылкой на главу Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья Антона Цветкова.

"Находящийся под следствием Руслан Горринг содержится в СИЗО-5 города Каширы. В настоящее время он переведен из карантина и содержится в двухместной камере для так называемой категории б/с — бывших сотрудников правоохранительных ведомств", — рассказал Цветков.

Он отметил, что администрация СИЗО поместила Горринга в эту камеру в соответствии с нормативными требованиями по письменному заявлению обвиняемого, в котором тот указал данные о своей службе в определенных структурах.

"Сейчас эта информация проверяется на предмет достоверности, и если не подтвердится, то Горринга переведут в общую камеру", — сказал Цветков.

Он также подчеркнул, что в камере, где находится Горринг, условия стандартные, претензий к условиям содержания в СИЗО у обвиняемого нет.