Солнечный день и потепление до +13 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 14 марта.

"Без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +3…+8 градусов, в предгорьях будет до +13 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевом центре температуры составят +5…+7 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду.