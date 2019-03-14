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Потепление до +13 и порывистый ветер обещают в Алтайском крае 14 марта

, ИА "Амител"
Осадков в этот день не прогнозируют
Теплее всего будет в предгорьях/ Фото: inshe.tv

Теплее всего будет в предгорьях/ Фото: inshe.tv

Солнечный день и потепление до +13 градусов прогнозируют синоптики в Алтайском крае в четверг, 14 марта.

"Без осадков, на дорогах гололедица. В утренние часы местами изморозь, туман", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.

Дневные температуры в крае составят +3…+8 градусов, в предгорьях будет до +13 градусов. Ветер южный, 3-8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров.

В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевом центре температуры составят +5…+7 градусов.  Ветер южный, 3-8 метров в секунду.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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