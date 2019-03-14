Исследователи из Казанского федерального университета создали препарат, который позволит лечить людей с травмами спинного мозга, пишут "Известия".

Препарат состоит из двух генов, которые защищают нейроны от гибели, а также стимулируют рост кровеносных сосудов и новых нервных волокон. Отмечается, что после введения препарата не изменяется ДНК, поскольку необходимые гены уже присутствуют в организме человека.

"Мы просто вносим в тело дополнительные копии активных генов, с помощью нескольких микроинъекций в спинной мозг выше и ниже травмы. Тем самым мы модифицируем часть нервных клеток (но не "вмешиваемся" в их ядро) и "программируем" их на усиленный рост и восстановление", — рассказал руководитель лаборатории генных и клеточных технологий института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

На данный момент препарат успешно протестирован на крысах. В результате эксперимента животные смогли передвигаться на прежде парализованных конечностях.