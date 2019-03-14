Во время обсуждения депутатами Госдумы законопроекта Федота Тумусова о поддержке диабетиков член Комитета ГД по охране здоровья, единоросс Николай Герасименко заявил, что главная проблема больных этим недугом – избыточное питание, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Би-би-си". Также информация о мероприятии присутствует на сайте комитета.
"Лечение сахарного диабета – это не столько инсулин и другие препараты, самое главное – снизить до нормы вес", – заявил Герасименко, подчеркнув, что знает нескольких депутатов, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудев на 30-40 килограммов.
"Кто не хочет болеть сахарным диабетом, должен заниматься собой", – заключил он.
Тумусов возмутился реакцией коллеги. В своем Facebook он написал, что пытался донести тот факт, что принятых правительством мер по обеспечению инсулином недостаточно, поэтому нужна комплексная поддержка – медицинская, социальная и экономическая.
Депутата также поразил ответ еще одного представителя "Единой России", который также отклонил законопроект.
"То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют – и инсулин не понадобится. Я даже не буду пояснять здесь, что диабет бывает нескольких типов – это общее место. Но сам подход, само отношение "Единой России" к людям – оно все в этом ответе: "Есть надо меньше", – написал Тумусов.
Позднее в разговоре с "360" Тумусов так прокомментировал слова коллеги: "Нормальное, хорошее заявление. Худейте и не болейте. Почему не поможет лечение похудением? Поможет. В том-то и дело".
Комментарии
Ну дык Акадэмик !
После таких прорывных слов в лечении диабета начинаешь сомневаться в том, что депутат ранее был врачом, может только , если врач ЛФК ?
Может на зарплате в Думе и возможно избыточное питание ?
Могу предположить, что скоро появится новость о том, что фраза, сказанная депутатом, вырвана из контекста. Когда же будет принят закон об ответственности чиновников, которые сначала говорят, а потом думают?
Это заложен такой тренд со стороны Правительства - любые идеи для снижения расходов по социальным направлениям. Вот поэтому , в последнее время, все у власти пригревшиеся и выдают "идеи", как соревнование - говоря по простому - "очки зарабатывают"!
Еще один депутат из группы "чахоткиных и К*" которые, презирают нищебродов, выдал перл На здоровую пищу, которую они поедают у нищебродов денег нет, вот они и жрут, на что можно отовариться, хлеб, майонез, мокарошки.....
Федот Семёнович Тумусов — российский политический и общественный деятель, доктор экономических наук, профессор.
Никола́й Фёдорович Герасиме́нко — российский политик. Хирург, (провёл около 10 000 операций). Доктор медицинских наук, профессор. Заслуженный врач Российской Федерации. Академик РАМН .Член Совета Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации».
Может стоит все таки прислушаться к совету Герасименко Н. Ф...
Лишний вес действительно усугубляет болезни, это он и хотел донести.
Всем здоровья!)
Не все толстеют от диабета, есть такие что теряют вес сильно. Им тоже худеть?
У меня тетя после 50 потеряла 10 кило из-за диабета
Но депутат пусть не переживает , скоро наши старики будут безработными с голоду дохнуть, ту не до ожирения.
Может стоит все таки прислушаться к совету Герасименко Н. Ф...
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а еше можно подорожние приложить. Тоже кто-то говорил, наверное стоит прислушаться
знает нескольких депутатов, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудев на 30-40 килограммов.
Что первично, что вторично? После похудения сели на инсулин?
14.03.2019 10:08
ЕВА
Есть такой справедливый принцип - начни с себя! Это не о Герасименко в частности, а вообще. Пусть депутаты ГД начнут с себя. А то ини всё время говорят о "народе", вроде как их это не касается. Посмотрите на них - более половины явно имеют избыточный вес!!!
А проблемы с выдачей инсулина, когда в крае закончатся? Уже 1, 5 года постоянные проблемы с его выдачей. Также как и выдачей расходников (тест-полоски и.т.п.), которые по федеральному закону должны выдаваться бесплатно.
Зайдите в 1 больницу люди лежат в коридорах.