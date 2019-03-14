Во время обсуждения депутатами Госдумы законопроекта Федота Тумусова о поддержке диабетиков член Комитета ГД по охране здоровья, единоросс Николай Герасименко заявил, что главная проблема больных этим недугом – избыточное питание, сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Би-би-си". Также информация о мероприятии присутствует на сайте комитета.

"Лечение сахарного диабета – это не столько инсулин и другие препараты, самое главное – снизить до нормы вес", – заявил Герасименко, подчеркнув, что знает нескольких депутатов, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудев на 30-40 килограммов.

"Кто не хочет болеть сахарным диабетом, должен заниматься собой", – заключил он.

Тумусов возмутился реакцией коллеги. В своем Facebook он написал, что пытался донести тот факт, что принятых правительством мер по обеспечению инсулином недостаточно, поэтому нужна комплексная поддержка – медицинская, социальная и экономическая.

Депутата также поразил ответ еще одного представителя "Единой России", который также отклонил законопроект.

"То есть им не нужно помогать, ничего не нужно: похудеют – и инсулин не понадобится. Я даже не буду пояснять здесь, что диабет бывает нескольких типов – это общее место. Но сам подход, само отношение "Единой России" к людям – оно все в этом ответе: "Есть надо меньше", – написал Тумусов.

Позднее в разговоре с "360" Тумусов так прокомментировал слова коллеги: "Нормальное, хорошее заявление. Худейте и не болейте. Почему не поможет лечение похудением? Поможет. В том-то и дело".