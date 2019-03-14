На стенде Роскино в прошлом году было заключено сделок по продаже отечественных фильмов на сумму почти $15 млн, а общие сборы российских фильмов в международном прокате оцениваются в $41 млн, сообщает "Интерфакс".

"Общая сумма сделок по продажам национального контента на стенде Roskino — Russian Cinema Worldwide по итогам 8 кинорынков в 2018 году составила $14,9 млн или 970 млн рублей. Общие сборы российских фильмов в международном прокате составили 41 млн долларов", — сообщила глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

По ее словам, 2018 год оказался успешным и с точки зрения продаж, и с точки зрения охвата большего количества территорий.

"В 2018 году Роскино организовало присутствие российского кино на 16 мероприятиях в восьми странах. На ведущих международных кино- и телевизионных рынках на объединенном стенде российских кинематографистов Roskino — Russian Cinema Worldwide было представлено 90 кино- и телепроизводящих компаний, презентовано 130 национальных фильмов и телевизионных сериалов", — рассказала Мцитуридзе.

Она отметила, что на организацию стендов Роскино совокупный бюджет составил 37 млн рублей, а на продвижение российских проектов рекламный бюджет достиг 16 млн рублей..