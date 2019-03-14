Четверг, 14 Март, 03:05

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,59
€ 74,02
254590
Обь
-17см +2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Масленица-2019Мусорная реформаКоммунальные аварии в Барнауле
Новости

Загрязнение воздуха назвали главной причиной сердечных болезней

, ИА "Амител"
В Европе допустимая годовая концентрация твердых частиц в воздухе составляет 25 микрограмм на кубический метр
Болезни сердца могут возникнуть из-за хронического воздействия аэрозолей / Фото: srgazeta.ru

Болезни сердца могут возникнуть из-за хронического воздействия аэрозолей / Фото: srgazeta.ru

Загрязнение воздуха может послужить причиной вдвое большего числа смертельных случаев, чем считалось ранее, поскольку плохая экология провоцирует, главным образом, заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на MedicalXpress.

Ежегодно в мире из-за грязного воздуха умирают порядка 8,8 миллиона человек. Эти данные вдвое выше предыдущих оценок. Ученые утверждают, что погибших по указанной причине людей больше, чем тех, чьей причиной смерти стало употребление табака.

Болезни сердца, как выяснили немецкие ученые, могут возникнуть из-за хронического воздействия аэрозолей. Наличие в воздухе твердых частиц, чей диаметр равняется порядка 2,5 микрона, является основным фактором, который оказывает на организм негативное воздействие. Из-за этого и развиваются сердечно-сосудистые, а также респираторные заболевания.

В Европе допустимая годовая концентрация твердых частиц в воздухе составляет 25 микрограмм на кубический метр. Это вдвое выше установленного ВОЗ уровня в 10 микрограмм.

В своем исследовании ученые смоделировали воздействие разных источников загрязнения воздуха на уровень смертности. Им удалось выяснить, что в 2015 году из-за плохого состояния окружающей среды на территории Европы умерли 790 тысяч человек. На заболевания сердца, в том числе инсульты и инфаркты, из этого числа приходилось 40-80% случаев. Показатель примерно в два раза выше, чем число умерших в результате нарушения работы органов дыхания.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
02:16
Загрязнение воздуха назвали главной причиной сердечных болезней 0
01:25
Российские ученые создали препарат, который лечит людей с травмами спины 0
00:14
Британские ученые предупредили об опасности долгой жизни 0
23:58
Горринга поместили в камеру для бывших сотрудников правоохранительных органов 0
23:49
Число тяжких преступлений, совершенных детьми, выросло в России 0
23:01
Очевидцы: дети подожгли диван в квартире многоэтажного дома в Барнауле 1
22:57
Рост акцизов на сигареты может принести в бюджет РФ более 500 млрд рублей 0
22:36
Рособрнадзор: ЕГЭ исключает коррупционные схемы при поступлении в вузы 1
22:16
Барецкий и Руки-Базуки провели пресс-конференцию по фильму "Брат-3" 0
21:54
Чайка поручил проверить данные о двойной плате за вывоз мусора 0
21:44
Четверть православных россиян соблюдает посты с периодичностью 0
21:16
"Единая Россия" исключила депутата после фразы об алкашах с пенсией 8 тысяч 0
20:58
ФСБ подала в суд на "Новую газету" из-за статьи о пытках 1
20:46
Матвиенко: разворот самолета Примакова положил начало независимой политике РФ 0
20:29
Депутаты выступили против проверки сделки по выводу "РусАла" из-под санкций 0
19:52
Сибирские ученые выяснили, что предки коров были хищниками 0
19:22
Мединский оценил убытки российского кино из-за пиратства в 40-70 млрд рублей 3
19:08
Коротко о главном: весенние расстройства, причуды погоды и граната в школе
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 13 марта
18:54
Правительство обсудит снижение НДС на фрукты и ягоды до 10% 0
18:29
Эдуард Лимонов предложил осваивать Сибирь с помощью заключенных 8
18:02
"Уральские авиалинии" после крушения Boeing 737 MAX приобретут 14 этих лайнеров 4
17:49
Художественный совет Новосибирска согласовал установку памятника Сталину 0
17:31
Путин пожертвовал деньги на икону для главного храма Вооруженных сил РФ 0
17:22
Житель Алтая ответит за смерть престарелой жены после удара о спинку дивана 0
17:14
Законопроект, обязывающий раскрыть доходы Путина, принял Конгресс США 12
17:01
Галкин прокомментировал "свою причастность" к теракту на концерте Киркорова 1
16:57
Барнаулец организовал канал незаконной миграции для сотен граждан Китая 3
16:38
Барнаулец идет под суд за надругательство над детьми из малоимущих семей 1
16:28
Житель Горно-Алтайска боднул полицейского и стал фигурантом уголовного дела 0
16:13
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов населения 0
16:02
Двух ульяновских депутатов арестовали за попытку попасть на прием к прокурору 4
15:54
Барнаульский регоператор пояснил, откуда взялись двойные платежи за вывоз мусора 11
15:35
Колосья как море: на Алтае чествовали ветеранов АПК к 65-летию освоения целины 0
15:22
Почти 70% россиян назвали себя "жаворонками" 0
15:14
Еще похолодает: температуры на Алтае уйдут "в минус" после волны тепла 0
15:03
Максима Галкина назвали заказчиком теракта на концерте Киркорова 2
14:48
Стало известно, сколько снега вывезли из Барнаула за зиму 5
14:32
Столкновение двух галактик в созвездии Геркулеса показало NASA 4
14:23
Медик из Красноярска возглавила Диагностический центр Алтайского края 14
14:12
Депутат назвал смешным законопроект США о принадлежности Крыма 2
14:06
Школу в Барнауле пришлось эвакуировать из-за гранаты, принесенной учеником 5
14:02
В АлтГТУ пройдет международная конференция по технологиям пищевых производств 0
13:50
Барнаулец вышел на пикет против изоляции российского интернета 11
13:33
Япония осудила российские военные учения на Курилах и высказала недовольство 3
13:22
Еще одну ледовую переправу закрыли на реке Обь в Алтайском крае 0
13:14
Барнаульцы 16 марта смогут бесплатно проверить здоровье 4
13:03
СК: врачи частной клиники в Барнауле забыли в щеке женщины перевязочный материал 9
12:48
Банки в Алтайском крае за год выдали кредитов на 298 млрд рублей 0
12:34
Жители России назвали предпенсионный возраст одним из лучших для путешествий 11
12:25
Молодежное искусство представят в Барнауле на выставке "Аз.Арт.Сибирь" 0

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.