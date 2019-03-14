Загрязнение воздуха назвали главной причиной сердечных болезней

Загрязнение воздуха может послужить причиной вдвое большего числа смертельных случаев, чем считалось ранее, поскольку плохая экология провоцирует, главным образом, заболевания сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал "360" со ссылкой на MedicalXpress.

Ежегодно в мире из-за грязного воздуха умирают порядка 8,8 миллиона человек. Эти данные вдвое выше предыдущих оценок. Ученые утверждают, что погибших по указанной причине людей больше, чем тех, чьей причиной смерти стало употребление табака.

Болезни сердца, как выяснили немецкие ученые, могут возникнуть из-за хронического воздействия аэрозолей. Наличие в воздухе твердых частиц, чей диаметр равняется порядка 2,5 микрона, является основным фактором, который оказывает на организм негативное воздействие. Из-за этого и развиваются сердечно-сосудистые, а также респираторные заболевания.

В Европе допустимая годовая концентрация твердых частиц в воздухе составляет 25 микрограмм на кубический метр. Это вдвое выше установленного ВОЗ уровня в 10 микрограмм.

В своем исследовании ученые смоделировали воздействие разных источников загрязнения воздуха на уровень смертности. Им удалось выяснить, что в 2015 году из-за плохого состояния окружающей среды на территории Европы умерли 790 тысяч человек. На заболевания сердца, в том числе инсульты и инфаркты, из этого числа приходилось 40-80% случаев. Показатель примерно в два раза выше, чем число умерших в результате нарушения работы органов дыхания.