Над Сызранью и соседними поселками в Самарской области вместе со снежными хлопьями на улицы падали черные живые блохи, сообщает местная телекомпания "КТВ-Луч".

"В Балашейке сегодня выпал снег вот с такими насекомыми. На улицах, в районе военного городка и на огромной площади в районе военной базы", – рассказали местные жители.

Отмечается, что "снежные блохи" уже падали с неба ранее. К примеру, это явление наблюдалось в Якутии, Тульской и Орловской областях.

Падающие с неба насекомые называются глетчерной блохой и относятся к семейству ногохвостов, отряду щетинохвостов. Они прекрасно чувствуют себя при температуре от -10 до +10 градусов. Для людей, животных и жилищ опасности они не представляют.