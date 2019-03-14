Начал работу сайт национального проекта "Цифровая экономика"

Запущен сайт автономной некоммерческой организации (АНО) "Цифровая экономика", первого из нацпроектов. На нем будет публиковаться официальная информация о нацпроекте, пишет "Коммерсантъ".

Пользователям предоставят сведения о его структуре, мероприятиях по шести федеральных проектах, новости аналитика, посвященные цифровой экономике.

Сейчас ресурс демонстрирует созданную совместно с Kaspersky Lab всемирную карту кибератак и предоставление госуслуг в России, разработанное вместе с Минкомсвязи.

"В дальнейшем на портале должны появиться клиентские сервисы для компаний и граждан и интерактивные возможности взаимодействия с органами управления программой – например, для подачи заявок на поддержку проекта", – сообщил руководитель проектного офиса Владимир Месропян.

Нацпроект "Цифровая экономика" распланирован до 2024 года. На его исполнение поступят 1,6 триллиона рублей, из внебюджетных источников – 535,3 миллиарда рублей. В состав нацпроекта входят нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое государственное управление.