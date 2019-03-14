Forbes назвал самых богатых российских женихов

Forbes назвал основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана самым богатым женихом России, добавив в рейтинг "завидных" еще несколько мужчин, которые никогда не были женаты или уже разведены.

Состояние Фридмана оценивается примерно в 15 млрд долларов. Он считается холостяком уже более десятилетия. От прошлого брака у Фридмана четверо детей.

Вторую строчку рейтинга занял владелец футбольного клуба "Челси" и металлургической компании Evraz Роман Абрамович. Он был женат трижды, но сейчас снова холостяк. У него семеро детей и 12,4 млрд долларов.

Тройку лидеров замыкает совладелец баскетбольного клуба Brooklyn Nets и владелец частного инвестиционного фонда "Группа "Онэксим" Михаил Прохоров. Официально в браке он не состоял. Его состояние оценивается в 9,8 млрд долларов.

В список также попали Олег Дерипаска, Петр Авен и Павел Дуров.