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Госдума объявит благодарность Минздраву и Роспотребнадзору за прививки населению

, ИА "Амител"
Жириновский отметил, что если осенью 2019 года все россияне сделают прививки, то зима 2020 года пройдет без болезней
Более 60 млн россиян (около 50% населения) сделали прививки против гриппа / Фото: sunhome.ru

Более 60 млн россиян (около 50% населения) сделали прививки против гриппа / Фото: sunhome.ru

Депутаты Госдумы намерены объявить благодарность Минздраву и Роспотребнадзору за организацию прививочной кампании, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что в 2018-2019 годах более 60 миллионов россиян (около 50% населения РФ) сделали прививки против гриппа, благодаря чему в стране наблюдается пониженный порог заболеваемости.

С инициативой поблагодарить Минздрав и лично министра Веронику Скворцову выступил на пленарном заседании глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

"Впервые порог эпидемии прекратил повышение, блестящие результаты достигнуты только в нашей стране, вся Европа болеет гриппом", – заявил Жириновский и выразил надежду, что если осенью 2019 года все россияне сделают прививки против гриппа, то зима 2020 года вообще пройдет без эпидемии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что за достигнутые результаты следует поблагодарить и россиян, которые приняли решение сделать прививку, а также медицинский персонал.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

14.03.2019 10:01
- гость -

благодарить за то что это их работа?

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14.03.2019 10:09
- гость -

Отрапортовали, что эпидемии не будет, едва едва стала проходить. Может пора маразматиков в ЛПУ поместить? Под усиленный надзор

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