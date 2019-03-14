Депутаты Госдумы намерены объявить благодарность Минздраву и Роспотребнадзору за организацию прививочной кампании, пишет "Парламентская газета".

Отмечается, что в 2018-2019 годах более 60 миллионов россиян (около 50% населения РФ) сделали прививки против гриппа, благодаря чему в стране наблюдается пониженный порог заболеваемости.

С инициативой поблагодарить Минздрав и лично министра Веронику Скворцову выступил на пленарном заседании глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

"Впервые порог эпидемии прекратил повышение, блестящие результаты достигнуты только в нашей стране, вся Европа болеет гриппом", – заявил Жириновский и выразил надежду, что если осенью 2019 года все россияне сделают прививки против гриппа, то зима 2020 года вообще пройдет без эпидемии.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что за достигнутые результаты следует поблагодарить и россиян, которые приняли решение сделать прививку, а также медицинский персонал.