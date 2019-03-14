Всем горнякам, проработавшим в шахте больше десяти лет, скоро могут вернуть право на бесплатное обеспечение углем – речь идет о пенсионерах, живущих в домах с печным отоплением, пишет "Парламентская газета".

По действующему закону, бесплатный пайковый уголь получают только шахтеры, которые вышли на пенсию до того, как их предприятие было ликвидировано или передано в частные руки. А вот их коллеги, которые столько же лет отдали горняцкому труду, но вышли на пенсию после ликвидации или приватизации шахты, должны отапливать дома за свой счет – а это отнимает значимую часть семейного бюджета. С той же проблемой сталкиваются люди, уволенные с угольных предприятий в связи с банкротством.

Группа депутатов Госдумы во главе с председателем Комитета по энергетике Павлом Завальным пришла к выводу: тот факт, что при одинаковых условиях жизни и труда шахтеры оказались в неравном положении, говорит о несовершенстве действующего законодательства, допускающего социальную несправедливость.

Депутаты разработали законопроект, который даст равные права на угольный пай всем перечисленным категориям шахтеров на пенсии. Госдума планирует рассмотреть инициативу в первом чтении в ходе пленарного заседания 14 марта.

Учитывая социальную значимость законопроекта, правительство России уже поддержало законопроект.