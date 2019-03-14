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Французский депутат сравнил возвращение Крыма с объединением ФРГ и ГДР

, ИА "Амител"
"Сейчас, спустя 30 лет, ни у кого из немцев не возникает сомнений в правильности решения объединить ФРГ и ГДР", – отметил он
Мариани вместе с коллегами отправился в Крым на годовщину референдума / Фото: ria.ru

Мариани вместе с коллегами отправился в Крым на годовщину референдума / Фото: ria.ru

Депутат Национального собрания Франции и бывший министр транспорта Тьерри Мариани в интервью телеканалу "360" заявил, что через 20 лет даже самые непримиримые критики поймут, что возвращение Крыма России – правильный шаг, такой же, как и воссоединение Западной и Восточной Германии.

Отмечается, что Мариани вместе с коллегами отправился в Крым на годовщину референдума. Он рассказал, что впервые посетил полуостров в статусе российской территории, когда Крым воссоединился с Россией: "Я поехал туда в составе делегации из 12 парламентариев, работающих и бывших. Мы тогда стали одной из первых делегаций представителей парламента какого-либо государства. Это было в 2015 году".

"Если проводить исторические параллели, то воссоединение Крыма – это точь-в-точь как объединение ФРГ и ГДР. Западная Германия 10 лет вкладывалась в восточных немцев, помогая им восстановить экономику. При этом в течение 10 лет выгоды со стороны востока не поступало. Это было неизбежно из-за разницы в уровнях жизни и экономического развития объединившихся частей. Сейчас, спустя 30 лет, ни у кого из немцев не возникает сомнений в правильности решения объединить ФРГ и ГДР. С Крымом, думаю, будет так же", – отметил Мариани.  

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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